Was wie der Traum vom eigenen Garten Eden anmutet, entpuppt sich in Ron Howards (71) neuem Film Stück für Stück als Hölle auf Erden. Der Survival-Thriller "Eden" erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von Aussteigern, die auf einer entlegenen Pazifikinsel nach ihrem persönlichen Glück abseits der Zivilisation strebt - und das genaue Gegenteil findet.

In den frühen 1930er Jahren, zwischen den beiden Weltkriegen, begeben sich Aussteiger auf die entlegene Galápagos-Insel Floreana, um ein Leben abseits der Zivilisation zu führen. Die Gruppe wird angeführt von Dr. Friedrich Ritter ( Jude Law ), einem Arzt und Philosophen, und seiner an MS erkrankten Partnerin Dore Strauch ( Vanessa Kirby ). Lange währt die selbstgewählte Einsamkeit jedoch nicht: Bald schon haben sie in Form des Kriegsveteranen Heinz Wittmer ( Daniel Brühl ) und dessen Ehefrau ( Sydney Sweeney ) weitere Mitbewohner.

"The Beach" trifft "Lord of the Flies"

Mit seinem überschaubaren, jedoch extrem namhaften Cast um Law, Brühl, Sweeney und de Armas liefert Ron Howard eine interessante Charakterstudie ab. Die Figuren befinden sich in einer steten Wechselwirkung zwischen Extremsituation und Traumkulisse, zwischen Zivilisationsflucht und (ungewolltem) Miteinander. Ein wenig so, als hätten die beiden fiktiven Werke "The Beach" und "Herr der Fliegen" ein uneheliches Film-Baby gezeugt.

Dabei beruht "Eden" auf wahren Begebenheiten und schuf ein Mysterium, das auch fast 100 Jahre später noch nicht vollends aufgeklärt werden konnte und folglich zu Google-Nachforschungen einlädt. Interessierte sollten sich damit aber selbstredend bis nach dem Kinobesuch Zeit lassen, um sich nicht zu spoilern. Daher an dieser Stelle auch nur so viel: Die als "Galápagos-Affäre" bekanntgewordene Vorlage zum Film schickte sich an zu belegen, dass Darwins Prinzip "Survival of the Fittest" durchaus auch auf die Menschheit anzuwenden ist.

