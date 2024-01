"Expats" wurde nur von Frauen geschrieben

Die Einzelheiten dessen, was passiert ist, werden vor uns in der ersten Folge geheim gehalten (und das PR-Team von Prime Video möchte auch, dass das so bleibt), aber der Schmerz und die glasigen Augen von Kidman - inzwischen eine Expertin auf dem Gebiet traumatisierter Mütter - schweben über der gesamten Geschichte. Das Finden des Kindes ist nahezu unerheblich. "Expats", ausschließlich von Frauen geschrieben, ist weniger interessiert an dem Ergebnis als vielmehr daran, wie die Frauen in verschiedenen Käfigen gleichzeitig agieren.

Eine andere wichtige Figur in der Serie ist die Stadt selbst. Die Kamerafrau Anna Franquesa-Solano fängt mit ihrer neugierigen Linse sowohl die Lebendigkeit der Arbeiterklasse auf den Nachtmärkten Hongkongs als auch den kalten Modernismus der wohlhabenden Expats ein. Es ist eine Welt voller schicker Partys und reicher Leute, die ihre westlichen Schuldgefühle auf die Dienstmädchen, Chauffeuren und Babysittern abwälzen, während die Menschen auf den Straßen Hongkongs gegen den zunehmenden Einfluss Chinas protestieren.