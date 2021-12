Die 12 schönsten Weihnachtsfilme für die ganze Familie

Der Polarexpress (2004)

Gibt es den Weihnachtsmann oder nicht? Diese Frage beschäftigt einen kleinen Jungen so sehr, dass er nicht mal schlafen kann. Da hört er plötzlich, wie eine Lokomotive direkt vor seinem Haus hält. Der Schaffner fordert den Jungen auf, einzusteigen und mit ihm zu kommen – auf eine abenteuerliche, nicht ganz ungefährliche, und vor allem lehrreiche Reise zum Nordpol.

Wunderschöne Animationsbilder, auch die Story hat das Herz am rechten Fleck. Der Film regt die Fantasie an und gibt einen den Glauben an Wunder zurück. Tom Hanks brilliert gleich in mehreren Rollen.

"Der Polarexpress" ist auf Prime Video zu sehen.

