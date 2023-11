"Wie kommen wir da wieder raus?": Pandemisches Weihnachtschaos

Wer spielt in " Wie kommen wir da wieder raus?" mit?

Neben Caroline Peters in der Hauptrolle brilliert hier das Who-is-Who der österreichischen Film- und Kabarettszene vor der Kamera. Mit Simon Schwarz, Marcel Mohab, Marina Lackovic (Malarina), Pia Hierzegger, Michael Ostrowski und Hilde Dalik bekommt man eine Vielzahl an bekannten Gesichtern zu sehen. Vor allem Dalik ist in ihrer Rolle als esoterische Heilpraktikerin von einer neuen Seite zu sehen.