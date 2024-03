Spielen Jennifer Garner & Co. in Staffel 2 mit?

Ja, Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen der bekannten Darsteller:innen aus den bisherigen Folgen freuen: Jennifer Garner (Hannah Hall), Angourie Rice (Bailey), Nikolaj Coster-Waldau (Owen) und David Morse (Nicholas Bell, Baileys Großvater) kehren für Staffel 2 zurück.

Garner ist nicht nur Hauptdarstellerin des Thrillers, sondern auch als ausführende Produzentin an der Buchverfilmung beteiligt. Unterstützt wird sie von Reese Witherspoon und ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine, die u.a. Bücher aus ihrem Buchklub verfilmt. Dabei ist die Produktionsfirma sehr erfolgreich. Zu ihren Hits gehören "Der Gesang der Flusskrebse", "Little Fires Everywhere" mit Witherspoon auf Prime Video, "Daisy Jones and the Six" auf Prime Video und "Tiny Beautiful Things" auf Disney+.

Neu dazu stößt der Emmy-nominierte Aaron Zelman, der "Beschütze sie" in Staffel 2 als Co-Showrunner begleiten wird.