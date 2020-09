"Geheime Anfänge" auf Netflix: Nerdige Buddy-Cops auf TV-Krimi-Niveau

Im spanischen Netflix-Krimi "Geheime Anfänge" treibt ein Serienmörder in Madrid sein Unwesen. Aber der Täter ist nicht irgendein Psychokiller. Dank des geschulten Auges des kurz vor dem Ruhestand stehenden Ermittlers Cosme Elias (Antonio Resines) stellt sich bald heraus, dass jeder Tatort die wertvolle erste Ausgabe eines Superhelden-Comics nachstellt. Jorge (Brays Efe), Cosmes Sohn, ist nämlich ein Comic-Nerd bis in die letzte Faser seines Körpers und auch noch Besitzer eines beliebten Comic-Ladens. Wie der Zufall so will, ist Norma (Verónica Echegui) nicht nur ehrgeizig und unkonventionell in ihrem Job als jüngste Chefin der Madrider Mordkommission aller Zeiten, sondern in ihrer Freizeit auch leidenschaftliche Cosplayerin im Laden von Jorge. In Windeseile wird Jorge daher dank seines Comic-Fachwissens zum kriminalpolizeilichen Sonderermittler an der Seite des konservativen jungen Ermittlers David Valentin (Javier Rey), der mit dem Comic-Nerd am Anfang natürlich gar nichts anfangen kann. Das ungleiche Ermittler-Duo folgt nun der Fährte des Serienkillers, tatkräftig unterstützt von der quirligen Chefin.