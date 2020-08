"Das Spiel" (Netflix): Eine fesselnde Stephen King-Verfilmung

Gruselige Figur

King wäre jedoch nicht der ausgebuffte Horror-Profi, als der er in die Literaturgeschichte eingehen wird, wenn er seinem Werk nicht auch noch eine wirklich unheimliche Figur hinzugefügt hätte. So tritt in der Nacht ein riesiger deformierter Mann aus dem Schatten ans Bett und öffnet für Jessie eine Tasche, in der neben kleinen Souvenirs vor allem Knochen enthalten sind. Das Geheimnis dieses Mondschein-Mannes wird erst in den letzten Filmminuten gelöst und fügt diesem perfekten Schlafzimmerdrama noch einen weiteren wichtigen Thrill hinzu.

4 von 5 bruchsicheren Bettpfosten