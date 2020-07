"Knock Knock": Wenn zwei Teenies zweimal klopfen

Erotischer Zickzack-Kurs zwischen "Funny Games" und "Fight Club"

"Knock Knock" vom Horror-Regisseur Eli Roth ("Cabin Fever", "Hostel") ist ein ambitionierter Erotik-Thriller mit guten Ansätzen und großen Vorbildern. Die wohl eindeutigste Referenz ist das Home-Invasion-Genre und "Funny Games" (1997) von Michael Haneke. Doch um an das Vorbild wirklich heranzukommen, bleibt die Motivation und Charaktertiefe der jugendlichen Invasoren zu oberflächlich und klischeehaft. Das liegt allerdings weniger an der durchaus guten Besetzung mit Izzo und de Armas – sogar die überschaubare schauspielerische Bandbreite von Keanu Reeves passt hier – als vielmehr am unentschlossenen Drehbuch.

Roth, der auch einer der drei Drehbuchautoren ist, kann sich nicht recht entscheiden, ob es mehr "Funny Games" werden oder doch eher in Richtung "Fight Club" (1999) gehen soll. Daher schwanken Genesis und Bell zwischen schwer gestörten Psychopathinnen und anti-kapitalistischen Anarchistinnen. Bell ist mehr Ersteres, Genesis eher Letzteres. Zudem hat der Film zwischendurch auch Längen, was bei einem Thriller kein gutes Zeichen ist. Letztendlich sind die Fußstapfen einfach zu groß. Das wird am Schluss überdeutlich, wenn Roth auch noch das Finale von "Fight Club" abkupfert und dazu auch noch schamlos "Where is my mind?" von den Pixies spielt.

Trotzdem ist "Knock Knock" ein durchaus sehenswerter Erotik-Thriller der anderen Art. Denn immerhin wird mit typischen Erwartungshaltungen von erotischen Hollywood-Thrillern wie "Eine verhängnisvolle Affäre" (1987) gespielt. Auch wer Home-Invasion-Filme mag, wird mit "Knock Knock" gut unterhalten – wenn auch eher enervierend als verstörend und nicht auf einem so hohen Niveau wie bei "Funny Games".

"Knock Knock" ist zurzeit bei Netflix zu sehen.