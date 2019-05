"Glam Girls": Anne Hathaway und Rebel Wilson auf Diebestour

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson feierte ihren internationalen Durchbruch mit Komödien wie „Bridesmaids“ und der „Pitch Perfect“ Trilogie. In ihrem neusten Projekt war sie sowohl als Hauptdarstellerin als auch als Produzentin beteiligt. „Glam Girls“ passt nahtlos in die Filmografie von Wilson, doch für Anne Hathaway ist diese Komödie ein ungewöhnlicher Schritt in ihrer Karriere. Die amerikanische Oscar-Preisträgerin machte sich mit romantischen Komödien wie „Plötzlich Prinzessin“ einen Namen und avancierte mit „ The Dark Knight Rises“ und „Les Miserables“ zu einem Weltstar.

Kreative Rollenauswahl