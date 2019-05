"Godzilla 2: King of the Monsters": Atomkraft auf zwei Saurierbeinen

Schlechte Chancen für die Menschheit

Godzilla ist ein Atomkraftwerk auf zwei Saurierbeinen und wenn ihn die Kräfte zu verlassen drohen, lädt er sich mit Radioaktivität wieder auf; der dreiköpfige Ghidorah fährt hingegen eher auf Elektrizität ab und beißt für einen Energieschub schon mal in ein Umspannwerk. Während die vier Urmonster herausfinden wollen, welches von ihnen das stärkste ist, sollten Menschen besser in Deckung gehen. Die junge Millie Bobby Brown (bekannt aus „ Stranger Things“) beherzigt diesen Ratschlag nicht: sie spielt in ihrer ersten Kinohauptrolle ein Mädchen, das mit den Monstern zwangsläufig Tuchfühlung aufnimmt, weil es versucht, die Welt zu retten. Als ihre Filmeltern sind Kyle Chandler ("First Man") und Vera Farmiga ("Conjuring") zu sehen, und bald wird klar, dass man einer trauernden Mutter, die zu wissen glaubt, was das Beste für die Menschheit ist, lieber nicht allzu viele Machtmittel in die Hand geben sollte. Ein alter Ökoterrorist kommt dann auch noch ins Spiel, wodurch die Sterblichkeitsrate der Menschen rapide in die Höhe schnellt.