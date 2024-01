Lohnt sich "Griselda"?

Im Gegensatz zu "Cocaine Godmother" mit Catherine Zeta-Jones (einer Schauspielerin ohne lateinamerikanische Wurzeln, wohl bemerkt) in der Hauptrolle der Kokain-Königin, gelingt der sechsteiligen Netflix-Serie im Großen und Ganzen eine authentische und beeindruckende Verfilmung von Griselda Blancos Leben.

Dieser mangelt es zwar etwas an Action, erinnert aber trotzdem in bester Weise an Genre-Vorbilder wie "Breaking Bad", "Narcos" und "Better Call Saul". Sofía Vergara, die auch als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt war, trägt "Griselda" voll und ganz und beweist, dass sie mehr kann als nur "Modern Family".

Übrigens: Wer Gefallen an Griselda Blanco und ihrem beeindruckenden Leben gefunden hat, darf sich noch dieses Jahr auf "The Godmother" mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle der Griselda Blanco freuen.