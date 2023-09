Sie war der Star der Kult-Comedy "Modern Family": Sofia Vergara eroberte als heißblütige, aber stets liebenswerte Latina Gloria die Herzen der Zuseher:innen im Sturm. Einige Zeit war Vergara sogar die am besten bezahlte Serienschauspielerin der Welt. Doch nach dem Aus von "Modern Family" wurde es still um sie, an den alten Erfolg konnte Vergara nicht mehr anknüpfen und machte vor allem als Jurorin der Castingshow "America Got Talent" (an der Seite von Heidi Klum) von sich reden.