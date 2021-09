Staffel 3 ohne Diego Luna

Auf das Erscheinen einer ganz bestimmten Figur werden wir aber vergeblich warten, denn Diego Luna, den wir in seiner Rolle als Gallardo aus den ersten beiden Staffeln kennen, tritt nicht mehr in Erscheinung. Dieser Kriminelle ist ja am Ende der 2. Staffel ins Gefängnis gewandert, was nun seine Nachfolger vor große Probleme stellt.

Mit Wagner Moura wird übriges ein alter Bekannter zu diesem Projekt zurückkehren, diesmal allerdings hinter der Kamera: Moura hatte in der Originalserie "Narcos" Pablo Escobar verkörpert. In der 3. "Narcos: Mexico"-Staffel soll er bei zwei Folgen die Regie übernehmen.

Auch ein Start-Termin ist nun bekannt: "Narcos: Mexiko" wird ab 5. November auf Netflix zu sehen sein.