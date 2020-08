"Guest of Honour": Die Rache des Lebensmittelinspektors

Starke Leistung

David Thewlis gehört zu den großen britischen Darstellern unserer Zeit. Seinen Durchbruch feierte er in Mike Leighs Charakterstudie „Naked“ für den er 1993 in Cannes mit dem Preis als bester Darsteller ausgezeichnet wurde. Es folgten Rollen in Klassikern wie „Sieben Jahre in Tibet“, „The Big Lebowski“ und der Harry Potter–Reihe. Seine Tochter wird von Laysla de Oliviera und der Priester von Luke Wilson gespielt, der sich nach zahlreichen Komödien nun auch dramatischen Stoffen annähert. Auch wenn die Vater-Tochter-Beziehung im Zentrum der Geschichte steht, hatten de Oliviera und Thewlis nur zwei Drehtage zusammen. Mehr als diese zwei Tage hätte es jedoch auch nicht gebraucht, denn „Guest of Honour“ spielt mehr mit der Assoziationsfähigkeit des Publikums als mit der direkten Bebilderung des Offensichtlichen.