Endlich können wir unsere Gelb-Sucht wieder ungehemmt ausleben. Seit wir Gru uns seine chaotischen kleinen Helferlein in "Ich – einfach unverbesserlich 3" zuletzt gesehen haben, sind schon wieder volle sieben Jahre vergangen – zwischendurch gab's immerhin als Überbrückungshilfe 2022 "Minions – auf der Suche nach dem Mini-Boss" . Die Minions sind sowieso schon Superstars; wenn nun einige von ihnen auch noch Superhelden werden, ist das nur eine logische Weiterentwicklung.

Windelwechsel nach der Minion-Methode

Bevor es aber zum Anwachsen der Kräfte kommt, muss erst ein neues Abenteuer beginnen, obwohl es ganz so aussieht, als wäre Ex-Superschurke Gru (natürlich wieder von Steve Carell gesprochen) endgültig zum harmlosen Familienvater geworden, dessen größte Herausforderung im Windelwechseln besteht - was aber zum Glück die Minions in Boxenstopp-Manier ratzfatz erledigen.

Zu den bisherigen drei Adoptivtöchtern hat sich nun auch noch ein Baby-Junge gesellt und Gru ist an der Seite seiner Frau Lucy (mit Kristen Wiigs Originalstimme) ein mächtig stolzer Papa. Allerdings auch ein besorgter und dafür gibt es einen guten Grund, denn der auf Kakerlaken fixierte Fiesling Maxime Le Mal (sehr französisch gesprochen von Will Ferrell) hat angedroht, den Junior zu entführen.