Wenn Gru und seine Minions wieder loslegen, benötigen sie natürlich einen entsprechend fiesen Gegenspieler. Einst war ja Gru selber der größte Superschurke, doch diese Tage sind längst vorbei, seitdem er ein braver Familienvater geworden ist und dafür sorgt, das Bösewichte hinter Gittern landen. Daher bleibt nun die große Frage: Wer tritt in "Ich – einfach unverbesserlich 4" als Superschurke auf ?

Woher kennen Gru und Maxime Le Mal einander?

Es ist jemand, den Gru bereits aus jungen Jahren kennt, da er mit ihm gemeinsam das sogenannte Lycée Pas Bon, eine Schule für Superschurken, besucht hat. Er heißt Maxime Le Mal und wird im Original von keinem Geringeren als Will Ferrell gesprochen. Zwischen ihm und Gru herrscht seit damals ein alter Groll, denn als Maxime in einer Talentshow auftreten wollte, hat ihm Gru offenbar den Song gestohlen und da er vor ihm an der Reihe war, konnte er den ganzen Erfolg einheimsen.

Bisher hat es zwar immer geheißen, das sei reiner Zufall gewesen, doch gegen Ende des Films wird Gru ganz offen zugeben, dass er es tatsächlich absichtlich gemacht hat. Immerhin erhalten die beiden dann in einem fetzigen Finale noch die Gelegenheit, ihren alten Song-Battle vor besonderem Publikum auszutragen. (Ich hoffe, ihr könnt mir diesen Mega-Spoiler verzeihen!)