„Kalte Füße“ auf Netflix: Heißer Showdown bei Minusgraden

Nachdem sich Denis (Emilio Sakraya) mit zwei Ganoven eingelassen hat und seine Schulden nicht zurückzahlen kann, steckt er in der Klemme. Seine Mutter, die ihn ständig wegen seiner mangelhaften Arbeitsambitionen nervt, ist ihm auch keine Hilfe. Die Gangster fackeln nicht lange herum und zwingen Denis zu einem Einbruch in eine Villa am Land. In die Villa eingedrungen, trifft er auf den Querschnittsgelähmten Raimund (Heiner Lauterbach), der vergeblich versucht, sich gegen den Eindringling zu wehren. Ausgerechnet als er mit dem alten Mann im Clinch liegt, kommt seine Enkelin Charlotte (Sonja Gerhardt) nach Hause. Denis gibt sich kurzerhand als Pflegekraft aus und gewinnt somit das Vertrauen der jungen Polizeianwärterin. Als am nächsten Tag das gesamte Anwesen durch einen Schneesturms zugeschneit ist, kommen sich Denis und Charlotte näher als gedacht.

Flott