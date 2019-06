"Kaviar": Das Ibiza-Video als Wien-Film?

Rasant erzählt

Wir bekommen Culture-Clash in Form eines Heist Movies geboten und im Vergleich zum femininen Neustart der amerikanischen „Ocean’s“-Reihe im Vorjahr ist dieses russisch-österreichische Team der starken Frauen eindeutig vorzuziehen. Thematik und Erzählrhythmus erinnern an Werke von Franz Novotny, dessen Produktionsfirma das Projekt auch mitfinanziert hat. Die rasant erzählte Geschichte punktet mit schnellen Schnitten, witzigen Animationsszenen im Stil der "Monty Python’s" und einem Score, der die Handlung perfekt untermalt (immerhin hat die Regisseurin bereits eine international anerkannte Musikdoku "Elektro Moskva" gedreht). Aber nicht nur von Musik versteht Frau Tikhonova etwas - ihre Story klingt gerade darum so glaubwürdig, weil sie genau weiß, wovon sie erzählt: ohne ein Wort Deutsch zu verstehen ist die gebürtige Russin vor 19 Jahren nach Österreich gekommen, hat inzwischen genaue Einblicke in Wiens russische Schickeria gewonnen und kennt sich auch ansonsten in dieser Stadt bestens aus: so wählt sie als Nebenschauplatz eine Wohnhausanlage in Favoriten, die im Volksmund „Senfburg“ heißt – vielleicht wird man sie jetzt in „Kaviarpalast“ umbenennen.

4 von 5 illegal importierten Stör-Eiern