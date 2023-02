Romanverfilmung mit künstlerischen Freiheiten

M. Night Shyamalan ist meistens dann am besten, wenn er seine Geschichten auf möglichst beschränktem Raum inszeniert, weil sich durch diese Zurücknahme eine gute Dynamik zwischen den Figuren ergibt. Das funktioniert diesmal allerdings nur bedingt, denn es herrschen Wiederholungseffekte vor und man bekommt relativ schnell mit, wie es weitergehen wird. Die Handlung hat etwas Schematisches an sich, wodurch das Ende ebenfalls vorhersehbar ist.

Inwiefern das mit der Vorlage zusammenhängt, kann ich nicht entscheiden, da mir der Roman, auf dem der Film basiert, nicht bekannt ist. Shyamalan hat sich nämlich von "The Cabin At The End Of The World" von Paul Tremblay inspirieren lassen, doch keine originalgetreue Verfilmung angestrebt, sondern in seinem Drehbuch angeblich eine Vielzahl von Veränderungen an der Geschichte vorgenommen. Alle, die mit dem Werk in gedruckter Form vertraut waren, dürfen sich somit auf (unliebsame?) Überraschungen gefasst machen.