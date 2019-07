"Leid und Herrlichkeit": Antonio Banderas in der Schaffenskrise

In seinem neuesten Werk macht sich Almodovar selbst zum Mittelpunkt der Geschichte. In der von Antonio Banderas verkörperten Figur des Regisseurs Salvador Mallo denkt er über seinen Werdegang nach und schwelgt in nostalgischen Erinnerungen. Der Schwebezustand „Leid und Herrlichkeit“ beschreibt die Situation, in der sich die Hauptfigur befindet, sehr gut. Einerseits wird er von Rückenschmerzen und Einsamkeit geplagt, andererseits liegt ihm die Kunstwelt zu Füßen und verehrt seine geistigen Ergüsse.

Biopic