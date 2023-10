Wie gut ist Teil drei?

Bei seinen Einbrüchen und Diebeszügen lässt sich Meisterdieb Assane Diop erneut von den Abenteuern seines großen literarischen Vorbilds Arsène Lupin inspirieren. Die von Maurice Leblanc (1864-1941) erfundene Figur - ein Gegenspieler Sherlock Holmes' - versorgt Assane auch in den neuen Episoden mit jeder Menge fantasievollen und effektiven Tricks, um seine Gegner und Verfolger zu narren.

Dazu gehören die oftmals urkomischen Verkleidungen des Gauners ebenso wie falsche Fährten, auf die er die Polizisten Youssef Guédira (Soufiane Guerrab, 36) und Sofia Belkacem (Shirine Boutella, 33) immer wieder locken kann. Doch immer noch am besten an Assanes Raubzügen ist: Der Gentleman-Gauner verzichtet auf Gewalt. Lieber überlistet er seine selbst oftmals wenig zimperlichen und brutalen Kontrahenten, um sie so elegant Schachmatt zu setzen.