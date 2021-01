7 Gründe, warum man "Lupin" auf Netflix schauen sollte

1. "Lupin" kommt als "Heist Movie" daher und hat viele Twists zu bieten

Wer "Haus des Geldes" oder "Ocean's Eleven" schätzt, wird auch hier nicht enttäuscht sein. Die Hauptfigur Assane Diop eifert dem berühmten Roman-Helden Arsène Lupin nach und plant einen großen Coup: Er will im Louvre ein wertvolles Halsband stehlen, das einst Marie Antoinette gehört hat. Außerdem verfolgt Assane auch noch ein anderes Ziel: Rache an jener Familie zu nehmen, die vor 25 Jahren die Schuld am Tod seines Vaters getragen hat.