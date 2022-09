Auch der französische Heist-Hit "Lupin" geht in die Verlängerung: Im Rahmen von "Tudum" hat Netflix den ersten offiziellen Teaser zum dritten Teil mit Omar Sy in der Rolle des gewieften Gentleman-Gauners veröffentlicht.

Um eventuelle Verwirrungen aus dem Weg zu räumen: Die Netflix-Serie „Lupin“ ist nicht in Staffeln unterteilt, sondern in Teile. Die ursprünglich geplante Staffel 1 konnte damals nämlich aufgrund coronabedingter Produktionsprobleme nicht rechtzeitig am Stück veröffentlicht werden. So hat man sich mit einer neuen Unterteilung in Teilen zu je fünf Episoden beholfen.

Fans des charmanten Meisterdiebs warten schon sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Erste Eindrücke gibt es nun im neuen Teaser-Trailer: