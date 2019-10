"Maleficent: Mächte der Finsternis": Die dunkle Fee trifft eine noch dunklere Schwiegermutter

Unfriede statt Hochzeit

Doch das bleibt nicht immer so, denn als Aurora das zauberhafte Reich der Moore verlassen will, weil sie den Heiratsantrag ihres schon lange geliebten Prinzen Phillip angenommen hat, erwacht in der dunklen Fee die alte Abneigung gegen Menschen. Sie hat auch allen Grund, misstrauisch zu sein: während Auroras künftiger Schwiegervater ein friedliebender König ist, erweist sich die Schwiegermutter Königin Ingrith als gefährlich verschlagene Frau. Michelle Pfeiffer spielt diesen Charakter mit der nötigen Unerbittlichkeit und man sieht ihren harten Blicken sofort an, dass sie nichts Gutes im Schilde führt. Was auf ein freudiges Ereignis in Form einer Hochzeit zusteuern sollte, entwickelt sich bald zu einer Bedrohung für Menschen und Feenreich. Auf beiden Seiten gibt es überzeugte Kriegstreiber und der Hass auf die vermeintlichen Feinde ist groß. Ein schreckliches Gemetzel scheint unvermeidbar zu sein. Auch die spitze Spindel mit dem Schlafzauber entfaltet wieder ihre Wirkung – bloß fällt diesmal zur Abwechslung ein Mann in den magischen Schlummer.