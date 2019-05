"Mister Link - Ein fellig verrücktes Abenteuer": Affiger Animationsspaß

Gorilla sucht Yetis

Dieser Adelige ist ein ichbezogener Abenteuer, der immer auf der Suche nach phantastischen Kreaturen die Welt durchstreift und endlich als ernsthafter Forscher anerkannt werden möchte. Gleich zu Beginn lockt er mit Dudelsacktönen Nessie aus ihrem feuchten Loch hervor und surft auf dem Rücken des Urviechs über den schottischen See. Ähnlich actionreich geht es weiter, wenn Frost dann bald in einem Wald der Neuen Welt auf „Mister Link“ trifft. Die stinkkonservative Alte Welt wird hingegen durch einen Lord der britischen naturforschenden Gesellschaft repräsentiert, für den Menschenaffen und Frauen auf der gleichen (niederen) Stufe stehen und der alles daransetzt, um Frosts Unternehmung scheitern zu lassen, weil so ein fleischgewordenes Missing Link zwischen Tier und Mensch nicht in sein Weltbild passt – sogar einen durchtriebenen Menschenjäger und Auftragskiller hetzt er ihm auf den Hals. Als das ungleiche Duo Link und Frost wenig später in der verwitweten Abenteurerin Adelina Verstärkung findet, brechen sie gemeinsam ins ferne Tibet auf, wo in wolkigen Höhen das sagenhafte Shangri-La liegen soll: angeblich die Heimat der Yetis – und zu genau denen möchte Link, weil er das ewige Alleinsein satthat und in ihnen seine Artgenossen sieht.