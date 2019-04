"Monsieur Claude 2": Klischeehafte Frankreichwerbung für Chauvinisten

Das musste ja so kommen: Da Monsieur Claude und seine Töchter so viel Erfolg und Geld an den Kinokassen eingefahren haben, gibt es nun eine Fortsetzung der Culture Clash-Komödie. An die unterschiedlichen Schwiegersöhne haben sich die Eltern inzwischen notgedrungen gewöhnt, aber jetzt ergeben sich neue Verwicklungen: jeder von ihnen will seine Frau nämlich in sein jeweiliges Heimat- oder Traumland – also China, Nordafrika, Indien und Israel - mitnehmen. Um die Abwanderungswilligen von den Vorzügen des französischen Lebens zu überzeugen, lädt Monsieur Claude seine große Multikult-Familie zu einem Wochenende auf dem Land ein – und das klischeegesättigte Lustspiel kann beginnen.