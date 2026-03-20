Cillian Murphy (49) schlüpft erneut in seine legendäre Rolle als Gangsterboss Tommy Shelby. Nach sechs Staffeln "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" (2013-2022) können sich Netflix-Nutzer ab 20. März 2026 unter dem Titel "Peaky Blinders: The Immortal Man" über eine Filmfortsetzung der Serie freuen. Dabei kommt es nicht nur zum Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern.

Die Spuren der Serie

Der Film knüpft an das Serienende an. In der sechsten Staffel hatte ein Arzt dem Shelby-Oberhaupt bescheinigt, dass er ein Tuberkulom habe und sterben werde, doch der Arzt wurde von einem Feind bestochen. Tommy, der mit seinem Leben bereits abgeschlossen hatte, erkennt den Betrug und will den Arzt töten, entscheidet sich aber dagegen. Im Film hat sich der ergraute Tommy mittlerweile aufs Land zurückgezogen und kämpft nach seinen gescheiterten Beziehungen einsam und alleine mit seinen inneren Dämonen und den Geistern seiner Vergangenheit. Der Tod seiner Tochter Ruby lässt den vom Ersten Weltkrieg immer noch gezeichneten Veteranen nicht los und auch das bittere Ende seines mittlerweile verstorbenen Bruders Arthur plagt ihn.

Währenddessen hat in seinem Königreich sein unehelicher Sohn Duke das jetzt noch blutigere Zepter übernommen. Er hatte in der Serie bereits um einen Platz in der Familie gekämpft und wird dieses Mal nicht mehr von Conrad Khan, sondern von Neuzugang Barry Keoghan (33) dargestellt. Tommys Schwester Ada (Sophie Rundle) will die Machenschaften von Duke nicht länger dulden und bittet Tommy im Generationenkonflikt um sein Eingreifen. Doch der scheinbar gefallene König zögert - will er in sein Reich, das ihm so viel Leid gebracht hat, wirklich zurückkehren?

Der Gedanke an seinen Sohn, der sich inmitten des Zweiten Weltkriegs auf einen Deal mit Faschisten-Sympathisant Beckett (Tim Roth) einlässt, lässt ihn jedoch nicht los. Und so kehrt Tommy, der seinen eigenen inneren Krieg kämpft, zurück, um Schlimmes zu verhindern. Kann aus dem vielen Bösen auch etwas Gutes entstehen? Keine Bombe, keine Kugel, kein Messer seiner Feinde konnten Tommy bisher aufhalten. Wird es dieses Mal anders oder heißt es: Lang lebe der König?