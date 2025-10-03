Die Story der Familie Shelby ist noch nicht auserzählt: Die beliebte Serie "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" bekommt eine Fortsetzung ! Das hat die BBC verkündet, die für eine Sequel-Serie mit dem Streamingdienst Netflix gemeinsame Sache macht. Die Geschichte soll von einer neuen Generation des Shelby-Clans handeln.

Es geht zurück nach Birmingham

Die neue Serie, die mit vorerst zwei Staffeln angekündigt wurde, soll in Birmingham gedreht werden - und auch dort spielen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1953, schaut die englische Großstadt einer besseren Zukunft entgegen. Der Wettlauf um ein gewaltiges Wiederaufbauprojekt sorgt laut Ankündigung für "einen brutalen Wettbewerb [...] in einer Stadt beispielloser Möglichkeiten und Gefahren". Da darf auch Familie Shelby nicht fehlen, mitten im "blutgetränkten Herzen" der Stadt.

"Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (66) ist auch diesmal involviert. "Ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel der 'Peaky Blinders'-Geschichte ankündigen zu können", wird er in einer Mitteilung zitiert. Die Serie werde "erneut in Birmingham verwurzelt sein und die Geschichte einer Stadt erzählen, die aus der Asche des Birmingham Blitz aufersteht". Eine neue Generation der Shelbys habe das Ruder übernommen, und die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich demnach auf einen wilden Ritt freuen.