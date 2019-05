"Pokémon Meisterdetektiv Pikachu": Eine elektrische Flauschkugel mit Menschenstimme

Anklänge an "Inception"

Alle, die dem popkulturellen Phänomen Pokémon skeptisch bis gleichgültig gegenüberstehen, werden mit Pikachu und seinen Artgenossen bestimmt nicht viel anfangen können und die Geschichte eher langweilig finden. Zumindest die Animationen sind wirklich gut gelungen: in der wohl beeindruckendsten Szene beginnt sich sogar die Landschaft zu heben und alle Berghänge klappen aufeinander zu. Dadurch fühlen wir uns stark an „Inception“ erinnert (immerhin spielt ja auch hier Ken Watanabe mit), während Tim und Lucy die Vorgänge eher als Beweis für den Klimawandel werten. Also sollte sich Donald Trump dringend den Film anschauen, um seine Meinung in diesem Punkt zu ändern; dann hätten die Pokémons sogar in die Weltpolitik eingegriffen.

3 von 5 blitzenden Schwanzspitzen