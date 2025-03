© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Drei kritische Stimmen im Vorfeld

Ich greife nur die drei wichtigsten Vorwürfe hervor: Das neue Schneewittchen Rachel Zegler (berühmt durch Spielbergs "West Side Story"-Remake) fand den Originalfilm thematisch veraltet: Sie wollte nicht, dass die Märchenprinzessin völlig passiv bleibt und von einem Mann gerettet werden muss. Dafür kassierte sie prompt den Vorwurf, eine anti-feministische Einstellung zu vertreten.

"Game of Thrones"-Star Peter Dinklage hingegen hatte dem Projekt Scheinheiligkeit vorgeworfen, weil man sich durchs Casting einer Latina-Schauspielerin in der Hauptrolle zwar fortschrittlich zeigen wolle, aber dann dennoch eine "verdammt rückständige Story über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben" erzähle.

Schließlich kritisierte der Sohn des damaligen Regisseurs David Hand in einem Interview das völlig andere Konzept und sparte nicht an heftigen Worten, die in der Bemerkung gipfelten: "Walt Disney würde sich im Grab umdrehen." Was ist also dran an der neuen "Snow White"-Version – behalten Freude oder Enttäuschung die Oberhand?