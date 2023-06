Warten auf "Beyond the Spider-Verse"

Das langsame Erzählen kann sich der Film aber leisten, da von vorherein alles auf einen Zweiteiler angelegt wurde. Deshalb bricht die Handlung dann sozusagen mittendrin ab und lässt uns gleich mit mehreren Cliffhangern zurück. Nun heißt es geduldig sein, denn eine Auflösung wird uns erst 2024 in "Beyond the Spider-Verse" geboten.

Die vielfältigen Spider-People, Bilder von psychedelischer Stärke und eine ungewöhnliche Story machen "Spider-Man: Across the Spider-Verse" zu einem Werk der Superlative. Immerhin war es auch eines der größten Animationsprojekte aller Zeiten, an dem rund 1000 Personen mitgewirkt haben. Der nächste Oscar kann also kommen – egal, ob auf Menschen- oder Spinnen-Beinen.

4 ½ von 5 kunterbunten Dimensionsportalen