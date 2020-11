"Spider-Man: A New Universe": Tour de Force eines jungen Superhelden

"Spider-Man: Into the Spider-Verse", so der wesentlich aussagekräftigere Originaltitel, ist ein bemerkenswertes Animationsabenteuer auf höchstem Niveau. Selten zuvor wurde die Atmosphäre eines Comics so originalgetreu in das Medium des Films übertragen. Dabei beeindruckt der von Sony Pictures Animation produzierte Film zunächst einmal visuell durch die Kombination von Computer-Animation und handgezeichneten Elementen der Comic-Zeichnerin Sara Pichelli. Sogar als kleinen Ausflug in die vielfältigen Stile des Comic-Genres kann man den Film sehen: von Cartoons über US-amerikanische Superhelden bis zu japanischen Mangas.

Atemberaubende Tour de Force des neuen Spider-Man