Liebevolle Nachahmung von "Squid Game"

"Squid Game: The Challenge" wirkt auf den ersten Blick wie eine lupenreine Cosplay-Serie. Alles, aber auch wirklich alles ist hier dem großen südkoreanischen Serienvorbild nachempfunden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreten in grünen Trainingsanzüge gehüllt Räumlichkeiten, die nicht von den in der Serie zu unterscheiden sind.

Bewacht werden die Spieler von Personen in roten Anzügen mit Masken vor dem Gesicht, und auch die legendären "Squid Game"-Spiele wie rotes Licht, grünes Licht, Zuckerwaben, das Murmelspiel oder das Trittsteinspiel werden täuschend echt nachgestellt. Doch einen großen Unterschied gibt es zur Serie "Squid Game": Die Spieler werden im Verlauf der Show zwar eliminiert, aber in "Squid Game: The Challenge" stirbt selbstverständlich niemand.