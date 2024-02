Paula Beer als Täterin und Opfer zugleich

"Was hättest Du getan?" ist die große Frage, die über diesem mit österreichischer Beteiligung realisierten Film schwebt. Und es gibt hier keine einfache Antwort, sondern der Film setzt auf das Prinzip des Widerspruchs: Zwei gegensätzliche Dinge können gleichzeitig wahr sein. Stella Goldschlag war Opfer und Täterin zugleich. Immer wieder schaut sie in den Spiegel, zieht ihre Lippen rot nach. Einmal gefällt ihr, was sie sieht. Ein anderes Mal spiegelt sich ihr verprügeltes Gesicht im Autofenster wider. Paula Beer ("Roter Himmel") gibt die Vielschichtigkeit von Stella dabei bestechend wieder, mal charmant, mal manipulativ, und mal verzweifelt.

In einem Restaurant konfrontiert sie ein jüdischer Freund nach dem Krieg mit dem, was sie getan hat. "Du musst doch bereuen, bitte!", fleht er sie an. Stella hat zehn Jahre lang in einem russischen Gefangenenlager gesessen. Sie bleibt eiskalt, streitet alles ab. Eine andere Antwort kommt am Ende von Riedhofs Film. Ein letztes Mal schaut sich Stella im Alter von 72 Jahren in den Spiegel - und nimmt sich selbst das Leben.