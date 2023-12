Hintergründe zum Film

Regisseur Jonathan Glazer ("Sexy Beast") erfindet sich wohl gänzlich neu, denn "The Zone of Interest" ist das komplette Gegenteil von Sci-Fi-Hits wie "Under the Skin". Obwohl der Roman "Interessengebiet" von Martin Amis als Vorlage diente, basiert die Handlung auf einer wahren Begebenheit. Denn das Ehepaar Höss gab es wirklich. Lagerkommandant Höss wurde 1947 für seine Kriegsverbrechen hingerichtet. Die Dreharbeiten fanden mit Genehmigung des Auschwitz Museums unter anderen in Auschwitz selbst statt.