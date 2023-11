"Deutsches Haus": Die wahre Geschichte der Disney+-Serie

Diese Personen gab es wirklich

Die Angeklagten Wilhelm Boger, Robert Mulka und weitere sind historische Figuren. Auch in der Realität waren sie SS-Offiziere, die im KZ Auschwitz-Birkenau gedient haben und schließlich auf der Anklagebank in Frankfurt landeten. In der Serie behaupten die Männer immer wieder, dass sie sich nicht an ihre Zeit im KZ erinnern könnten oder sich nichts zuschulden hätten kommen lassen. So lief es auch bei den realen Frankfurter Auschwitz-Prozessen ab. Auch, dass ein Angeklagter konstant mit Sonnenbrille im Gerichtssaal saß, entspricht der Wahrheit.

Vorgestellte Folterinstrumente wie die Boger-Schaukel, die nach einem der Angeklagten benannt wurde, gab es im Übrigen auch.