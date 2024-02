"Tatort: Das Wunderkind": Wie gut ist der Knast-Krimi aus München?

Traumatische Erinnerungen

Aber auch inhaltlich ist der neue "Tatort" gelungen. Die Pflegeeltern des titelgebenden "Wunderkindes" und sein Vater, Häftling Scholz, konkurrieren stark um den Jungen. Die Sympathien der Zuschauerinnen und Zuschauer dürften dabei hin und her wechseln. Kommissar Leitmayrs Sympathien sind dagegen klar verteilt. Er wird in diesem Fall an seine eigene gewaltvolle Kindheit erinnert.

Dieses biografische Element kam tatsächlich schon einmal in einem "Tatort" vor. "Im 'Tatort: Außer Gefecht' (2006), der im Aufzug des Münchner Fernsehturms spielte, erzählt der von einem ehemaligen Krankenpfleger mit einer Spritze niedergestreckte Kommissar Leitmayr von seinem Vater und der Gewalterfahrung in seiner Kindheit", sagt Stiller. Das habe er beim Schreiben des Drehbuches im Hinterkopf gehabt. "Durch diese Geschichte hat Leitmayr natürlich andere Antennen für so ein Thema als andere Leute", erklärt er.