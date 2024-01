Darum geht's in "Tatort: Der Fluch des Geldes"

Bereits in der ersten Szene des neuen Saarbrücken-"Tatorts" sorgt ein Haufen Geld für zwischenmenschliche Verwerfungen: Kriminalhauptkommissar Leo Hölzer muss feststellen, dass sein Kollege Adam Schürk die Millionenbeute aus einem Bankraub seines verstorbenen Vaters heimlich für sich behalten hat - und auch nicht vorhat, diese zurückzugeben. Der Vertrauensbruch und Leos Entsetzen über das kriminelle Verhalten seines langjährigen Freundes und Arbeitskollegen scheint so endgültig, dass eine Rückkehr zum Dienstalltag vorerst unmöglich erscheint.

Allerdings bleibt Kommissar Hölzer nur wenig Zeit, diesen Vertrauensbruch zu verarbeiten, denn bereits an der nächsten Ecke wartet sein nächster Fall auf ihn. Auf einer Landstraße wird er beinahe von einem aufgemotzten Pick-up überfahren, nur mit einem beherzten Sprung kann er sein Leben in letzter Sekunde retten. Wenige Sekunden später hört er aus der Ferne ein lautes Krachen und gelangt schließlich hinter der nächsten Kurve an einen Unfallort: Eine alte Dame ist mit ihrem Kleinwagen in der Leitplanke gelandet, der verstörte Kommissar kann sie nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen.

Während Hölzer überzeugt ist, dass ihr Ableben mit den skrupellosen Rasern im Pick-up zu tun hat, gehen seine Kolleginnen Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer, 37) und Esther Baumann (Brigitte Urhausen, 43) von einem tragischen Unfall aus, nachdem als offizielle Todesursache ein Herzinfarkt festgestellt wurde.