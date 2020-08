"Teenage Bounty Hunters": Netflix-Satire mit sündhafter Action und frechem Humor

"Teenage Bounty Hunters" klingt wie ein billiges Trash-Movie-Machwerk. Zweifelsohne spielt die neue Netflix-Serie des "Orange is the New Black"-Produzenten Jenji Kohan mit typischen B-Movie-Mustern. Aber schnell wird klar, dass es sich bei der durchgeknallten Comedy-Serie um einen smarten Genre-Mix handelt. Schon in den ersten 20 Minuten füllt die Serie den Titel mit sündhaftem Leben und macht eindrucksvoll klar, was hier abgeht: Die beiden Zwillingsschwestern Sterling (Maddie Phillips) und Blair (Anjelica Bette Fellini), beide Vorzeigeschülerinnen auf einer elitären und streng christlichen Highschool in Atlanta, machen gerade mit ihren Freunden im Auto rum. Sterling verliert dabei sogar ihre Jungfräulichkeit, was ihre rebellische Schwester Blair vor Neid erblassen lässt. Aber sie ist noch nicht soweit. Auf dem Nachhauseweg mit Papas SUV kollidieren die Energie-geladenen Schwestern mit dem Auto eines Kautionsflüchtlings, hinter dem der schwarze und etwas dickliche Kopfgeldjäger Bowser (Kadeem Hardison) her ist. Die Mädels, sportlich und im Umgang mit Schusswaffen geschult, helfen den zu Fuß fliehenden Mann dingfest zu machen – und geben sich geistesgegenwärtig selbst als jugendliche Kopfgeldjägerinnen aus, Teenage Bounty Hunters eben! Später steigen sie aus Lust am Abenteuer und weil sie Papas geschrotteten SUV aus eigener Tasche bezahlen müssen, bei Bowser ins Bounty Hunter Business ein.