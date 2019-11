"The End of the F***ing World": Die zweite perfektioniert die erste Staffel

Life Goes On ...

Alyssa erkennt sehr wohl die Ironie darin, dass sie nun im Dinner ihrer Tante als Kellnerin arbeitet. Nur ist es ihr egal. Ihr ist alles egal seit ihrem Roadtrip mit James, der nicht gut ausgegangen ist. Aber das Leben ist nun einmal Scheiße. Das war schon immer so. Also macht sie einfach weiter.

James (Alex Lawther) – und hier ist schon der erste große, wenn auch nicht wirklich überraschende Spoiler – hat den Roadtrip überlebt. Doch Alyssa hat ihn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Damals, nachdem er angeschossen wurde, hat James ihr einen bösen Abschiedsbrief geschrieben, in dem er Alyssa die Schuld an allem gibt. Er hasst sie, weil sie ihn zum Mörder gemacht hat. Er will sie nie mehr wiedersehen.

Doch nichts in dem Brief ist ernst gemeint. Alyssias Mutter Gwen (Christine Bottomley) hat James dazu gedrängt. Aber davon weiß Alyssia nichts. Sie steht kurz davor einen strammen Burschen vom Land zu heiraten, der ihr ein Haus bauen will. Glücklich macht das vor allem ihre Mutter. Sie selbst denkt oft an James, wird aber auch von dem erlebten Trauma geplagt.