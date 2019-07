"The Boys": Das beste Mittel gegen Superhelden-Überdruss

Dekadente Superhelden

Superhelden – oder "Supes" wie sie in der Serie heißen – sind in der Welt von "The Boys" ein Big Business für den dubiosen Konzern Vought. In den USA gibt es rund 200 solcher Supes, die von Vought professional vermarktet werden. Dort sind sie die absoluten Stars, beliebt bei Alt und Jung. Es gibt sogar eine konservative christliche Sekte, die Superhelden als Geschenk Gottes preist. Anführer dieser Sekte ist der elastisch-dehnbare Superheld Ezekiel ( Shaun Benson), finanziert wird sie freilich auch von Vought. Der Konzern strebt danach seine Märkte zu erweitern und lobbyiert daher im US-Kongress dafür, dass Superhelden künftig auch in der Armee zugelassen werden – und damit auch im Ausland zu militärischen Zwecken eingesetzt werden können. In diesem Bestreben sehen jedoch viele Politiker eine Gefahr.

"The Seven" sind sozusagen das Premium-Produkt von Vought. Oder anders gesagt: Sie sind die "Avengers" dieser Welt (um eine populäre Metapher zu verwenden, denn tatsächlich sind sie eine Parodie auf die nicht ganz so bekannte "Justice League" von DC). Der Anführer, Homelander ( Antony Starr), verfügt über ähnliche Kräfte wie Superman. In der Öffentlichkeit ist er der perfekte US-Amerikaner, tatsächlich aber ein skrupelloser Narzisst. Mit den anderen Mitgliedern der "Seven" steht es nicht viel anders: Alle sind dekadente Opportunisten und Narzissten (im besten Fall), die glauben, sich alles erlauben zu können. Halbwegs unter Kontrolle hält sie die knallharte Vought-Managerin Madelyn Stillwell ( Elisabeth Shue). Trotzdem ist der Konzern regelmäßig damit beschäftigt, die Kollateralschäden bei den Einsätzen ihrer skrupellosen Superhelden zu vertuschen oder kleinzureden.