An diesem Erfolgsrezept wird auch in Staffel zwei nicht gerüttelt – die neuen Episoden tischen als Extra jedoch jede Menge zusätzliche Gaststars auf. Schon in den ersten Folgen waren (teils für nur wenige Augenblicke) einige große Namen zu sehen, etwa Jon Bernthal (46) als Carmys verstorbenen Bruder oder Joel McHale (51) als garstiger Küchentyrann.

In den neuen Folgen steigt die Stardichte noch einmal gehörig an: Jamie Lee Curtis (64), Bob Odenkirk (60), Sarah Paulson (48), Olivia Colman (49) und Will Poulter (30), um nur einige zu nennen, drücken sich die Klinke von "The Bear" in die berühmte Hand. Allein hierfür ein ausdrückliches Lob in Richtung der TV-Küche, die aber auch inhaltlich einmal mehr zu überzeugen weiß. Fazit: Gerne wieder!