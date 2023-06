Die grandiose Fußball-Comedy "Ted Lasso" ist am 31. Mai auf Apple TV+ mit ihrer dritten Staffel zu Ende gegangen. Im Laufe der Serie hat die Produktion und ihr talentierter Cast immer wieder bei renommierten Preisverleihungen wie den Emmys und den Golden Globes abgeräumt – und das völlig zurecht!

Kein Wunder also, dass die Serie zum Aushängeschild des Streamingdienstes geworden ist und dass Fans nicht glauben können, dass das wirklich das Ende der herzerwärmenden Serie gewesen sein soll – auch, wenn es wahrlich zu einem Ende gekommen ist, das man sich nicht besser hätte erträumen können.

Die Gerüchteküche um weitere Folgen von "Ted Lasso" – egal, ob in Form einer vierten Staffel oder in einem Spin-off – wurde nun durch einen Tweet von Apple TV+ zum Überkochen gebracht. Doch wie viel ist dran an den Gerüchten?