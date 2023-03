"The Bear" ist wohl eine der am meisten unterschätzten und unbekanntesten Serien der heutigen Zeit, und das völlig zu Unrecht. Das Drama handelt, ähnlich wie der Apple-TV+-Hit "Ted Lasso", von einem eher nischigen Thema. Während es in letzterer Serie um einen Fußballverein in London geht, erzählt "The Bear" von einem Restaurant in Chicago. Beide Prämissen haben mich als Zuschauerin zu Beginn überhaupt nicht angesprochen, mich aber sehr schnell in ihren Bann gezogen. Beide Produktionen wurden mit Preisen wie dem Emmy und dem Golden Globe überhäuft und sind absolut großartig, eine der besten Serien der letzten Jahre.

Bisher gibt es erst eine Staffel der Serie und bis die bereits angekündigte Staffel 2 erscheint, dauert es noch eine Weile, sodass ihr genügend Zeit habt, die acht kurzweiligen Episoden auf Disney+ anzusehen.

Wer die Serie schon kennt, kann sich hier den Teaser-Trailer zu Staffel 2 von "The Bear" zu Gemüte führen.