"The Irishman": Rückblick eines alten Killers

Ein Befehlsempfänger

Im Zweiten Weltkrieg war er in Italien stationiert, wo er nicht nur perfekt Italienische lernte, sondern bereits damals im Auftrag seiner Vorgesetzten Tötungsbefehle ausgeführt hat: deutsche Kriegsgefangene mussten ihre eigenen Gräber schaufeln, bevor sie dann von ihm erschossen wurden. Auch im späteren Leben wird er Befehlsempfänger bleiben, als er im Auftrag der Mafia Menschen einschüchtert, Autos oder Gebäude in die Luft sprengt und Morde begeht. Er wird bereits in jungen Jahren vom einflussreichen Mafioso Russell Bufalion ( Joe Pesci) väterlich gefördert, genießt dessen Schutz und steigt als Mann fürs Grobe immer höher in der Organisation auf. Als er in dem mächtigen Gewerkschaftsboss Hoffa ( Pacino) einen brüderlichen Freund findet, gerät er schließlich in eine Zwickmühle und muss eine schwere Entscheidung treffen. Dieser Entwicklung ist die zweite Filmhälfte gewidmet.