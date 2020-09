"The New Mutants" im Kino: Teenie-Superhelden gefangen in Gruselklischees

Breakfast Club der Teenie-Superhelden

"The New Mutants" spielt im Kino-Universum der X-Men-Filme, in dem junge Menschen während der Pubertät beginnen Superkräfte zu entwickeln. Die junge Cherokee Danielle Moonstar (Blu Hunt) hat aber anders als die berühmten X-Men nicht das Glück auf Professor Charles Xavier zu treffen, als ihre Kräfte beginnen, sich zu manifestieren. Als eine mysteriöse Bedrohung ihr Dorf auslöscht, wacht sie angekettet an einem Krankenbett in einer noch viel mysteriöseren Anstalt auf. Die Ärztin Dr. Reyes (Alice Braga) erklärt der verstörten Dani, dass ihre Familie tot, sie ein Mutant und zu ihrem eigenen Schutz hier sei – bis sie ihre Kräfte kontrollieren kann. Außer Dani gibt es auch noch vier weitere Insassen dieser seltsamen Anstalt, die wie ein Spukhaus aus dem 19. Jahrhundert aussieht, aber mit Kameras und moderner Überwachungstechnologie gespickt ist:

Die katholische Rahne Sinclair (Maisie Williams) kann sich in einen Wolf verwandeln. Die rebellische Illyana Rasputin (Anya Taylor-Joy) kann aus dem Nichts ein magisches Schwert in ihre Hand zaubern und sich in eine schauerliche Limbo-Dimension teleportieren. Der ruhige Sam Guthrie (Charlie Heaton) kann sich selbst wie eine Kanonenkugel durch die Lüfte schleudern, hat aber mit der Landung noch so seine Probleme. Der jungfräuliche Schönling Roberto da Costa (Henry Zaga) verwandelt sich in eine menschliche Fackel, wenn es emotional zu hitzig wird.

Das Setting erinnert ein wenig an den Teenie-Kultfilm "The Breakfast Club" (1985), in dem fünf Jugendliche in der Schule nachsitzen müssen, sich dabei kennenlernen und hinter dem Rücken des fiesen Direktors Blödsinn treiben. Hier kommt allerdings durch die seltsame Spukhaus-Anstalt noch ein Horror-Element hinzu, vom Superhelden-Aspekt einmal abgesehen. Denn alle fünf Mutanten sind durch das erste Auftreten ihrer Kräfte traumatisiert worden. Der oberflächlich netten Dr. Reyes vertrauen sie nicht wirklich. Aber immerhin nehmen sie doch an, dass sie irgendwann einmal – wenn sie ihre Kräfte kontrollieren können – auch Superhelden wie die X-Men werden sollen. Die Ankunft von Dani in dieser Runde bringt natürlich einiges in Bewegung. Immer mehr kommen Zweifel an Dr. Reyes und ihren wohlwollenden Absichten auf.