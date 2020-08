"The Vigil – Die Totenwache": Mit Gebetsriemen gegen den Totengeist

Ein Job für eine Nacht

„The Vigil“ führt uns nach New York in eine streng chassidische Gemeinde. Dort lebt der junge Yakov (Dave Davis). Er nimmt es zwar mit der ultraorthodoxen Auffassung des Judentums nicht mehr so genau, lässt sich aber durch Vermittlung eines Rabbiners für einen etwas makabren Auftrag engagieren. Die Religion sieht vor, dass jemand eine Nacht lang als sogenannter ‚Schomer‘ an der Seite eines verstorbenen Gemeindemitgliedes wacht; falls es sich um keinen Verwandten handelt, wird er dafür sogar bezahlt. Yakov sollte zu denken geben, dass sein Vorgänger bei dieser Aufgabe bereits gescheitert ist und die Flucht ergriffen hat, doch der junge Mann braucht dringend Geld. In der Wohnung des Toten trifft er auf eine alte demenzkranke Witwe und wird in einen Raum geführt, wo die Leiche in ein weißes Tuch gehüllt aufgebahrt liegt. Aber wird sie auch wirklich lange ruhig dort liegen bleiben? Der Verstorbene war Holocaust-Überlebender und stand im Ruf, etwas seltsam zu sein, weil er seit Jahren sein Haus nicht mehr verlassen hat - angeblich fühlte er sich von etwas verfolgt. Die Witwe scheint darüber mehr zu wissen und spricht eine klare Warnung aus. So viel ist bald sicher: Die traditionelle Totenwacht nimmt wohl einen äußerst untraditionellen Verlauf.