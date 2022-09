"They Cloned Tyrone": Quirliger Netflix-Trailer mit Jamie Foxx

Jamie Foxx hat in den letzten Jahren immer wieder mit Netflix zusammen gearbeitet und es dabei geschafft dem entsprechenden Genre voll und ganz gerecht zu werden. Egal, ob es sich um einen abgefahrenen 5-Minuten-Superhelden-Film ("Project Power") oder einen Fantasy-Action-Vampir-Horror-Film ("Day Shift") handelt.

So schließt sich sein neuestes Projekt mit Netflix perfekt an seine vorherigen skurrilen und abgefahrenen Produktionen an: "They Cloned Tyrone", ein Scifi-Thriller mit Comedy-Elementen, in denen es um eine Verschwörung geht, die nicht nur eine Theorie ist.

Seht euch den ungewöhnlichen Trailer zu "They Cloned Tyrone" an: