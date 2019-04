"Van Gogh" Auf der Schwelle zur Ewigkeit

Zu Lebzeiten verkannt und nach dem Tod verehrt, ein Schicksal das viele Künstler ereilt, doch Vincent Van Gogh( Willem Dafoe) ist wohl einer der berühmtesten von ihnen. Der scheinbar mäßig begabte Maler aus den Niederlanden findet in den 1880er Jahren keinen Anschluss an die Kunstszene in Paris und zieht in die französische Provinz. Die Werke des Autodidakten entsprechen keinerlei Normen, weshalb sie schnell als minderwertig abgestempelt werden. Vernarrt in seine Arbeit und die Natur die ihn umgibt, kreiert er eines der meist geschätzten Werksammlungen der Kunstgeschichte.

Maler filmt Maler