So ein Werwolf ist eine ganzschön haarige Angelegenheit – da hilft auch keine Ganzkörperrasur. Zum Glück hat Horrorspezialist Leigh Whannell keine Angst vor solchen Bestien und uns nun endlich einen Film mit dieser Thematik beschert. Nach seinem "Der Unsichtbare" ist "Wolf Man" inoffiziell eine weitere zeitgemäße Fortführung des Dark Universe von Universal, obwohl dieses Projekt nach dem gründlich danebengegangenen Cruise-Flop "Die Mumie" nicht mehr so heißt.

Doch bereits kurz vor der Ankunft wird es für die Familie dramatisch - mitten im Wald attackiert sie ein unbekanntes Wesen und bringt die drei dazu, sich im Haus zu verbarrikadieren. Ab sofort ist die Gefahr in den eigenen vier Wänden aber ebenso groß, da Blake ein immer unheimlicheres Verhalten an den Tag legt, und Charlotte stehen einige schwere Entscheidungen bevor.

Ein verschwundener Vater, eine zerrüttete Ehe und ein einsam gelegenes Landhaus – aus diesen Motiven baut sich die Geschichte auf. Blake ( Christopher Abbot ) will zwei wichtige Aufgaben miteinander verbinden: Das Erbe seines verschollenen und schließlich für tot erklärten Vaters antreten und seine Ehe retten. Darum fährt er mit Frau Charlotte ( Julia Garner ) und Tochter Ginger ( Matilda Firth ) von San Francisco in die ländlichen Weiten Oregons zum Haus seiner Kindheit.

Quälender Verlust der Menschlichkeit

"American Werewolf" setzte einst neue Maßstäbe in Sachen Trick- und Maskentechnik im Horrorgenre, als es darum ging, die Transformation in eine Bestie zu zeigen. "Wolf Man" konzentriert sich aber gar nicht so sehr auf die paar Sekunden der endgültigen Verwandlung, sondern lässt uns mit quälender Detailgenauigkeit miterleben, wie dem Gebissenen langsam aber sicher die Menschlichkeit abhandenkommt.

Diese Momente wurden wirklich eindrucksvoll umgesetzt und gleich das erste Anzeichen für eine Veränderung hat es in sich: Blake hört im Oberstock des Hauses ein mysteriöses Kratzen und Polter – als er der Geräuschquelle dann auf den Grund geht, wird nicht nur er verblüfft sein. Es folgen weitere Schritte der Entmenschlichung, wie etwas Haar- und Zahnausfall oder Verlust des Sprechvermögens; noch schlimmer wirkt es fast, dass er auch die Stimmen seiner nächsten Angehörigen nicht mehr versteht.

Whannell hatte eine geniale Idee und sich dafür entschieden, uns diesen Wandlungsprozess immer wieder durch die Augen und Ohren des Opfers zu zeigen, während wir dann nach einem 180-Grad-Schwenk der Kamera erneut die Perspektive des menschlichen Gegenübers einnehmen.